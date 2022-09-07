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Банк России спрогнозировал снижение качества товаров и услуг в стране

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В российском Центробанке спрогнозировали постепенное снижение объема производства товаров, которые зависят от импорта, сократившегося из-за санкций, и последующее за этим сокращение качества этих товаров. Информация об этом содержится в бюллетене регулятора «О чем говорят тренды».

«При сужении ассортимента товаров в продаже общее снижение объемов производства будет меньше. В результате глубина производственного спада в экономике окажется меньше, чем можно было бы предположить при отсутствии вариантов смены ассортимента»,— сказано в докладе Банка России.

Динамику экономической активности россиян в Центробанке назвали неоднородной и неустойчивой. Но в июле и августе регулятор заметил рост деловой активности в национальной экономике в целом.

Аналитики Банка России также обратили внимание на усиление инфляционного давления. То есть темпы роста потребительских цен в ближайшие месяцы вырастут. В Центробанке связали этот процесс, в том числе с ослаблением «эффекта переноса» от укрепления рубля и снижением склонности россиян к сбережению.

Ранее 7 сентября президент России Владимир Путин заявил, что власти будут делать все, чтобы сдерживать цены и подавлять инфляцию в России.

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