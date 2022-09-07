Премьер-министр Латвии заявил о вероятном введении в стране «потолка» цен на электричество

Латвийскому правительству, вероятно, придется установить предельную цену на электроэнергию из-за резкого роста стоимости энергоносителей для потребителей. Об этом программе «900 секунд» телеканала «TV3» заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш.

По его словам, Минэкономики Латвии на сегодняшний день занимается анализом трат домохозяйств с разной площадью и в разных регионах страны. Например, цена тепловой энергии сильно варьируется в зависимости от территории в диапазоне от €50 до €300 за мегаватт-час (МВт/ч).

Кариньш отметил, что прежде чем вводить предельные цены, Рига планирует согласовать свои действия с Еврокомиссией (ЕК), которая ранее предложила подобные меры на общеевропейском уровне.

Во второй половине августа телеканал LRT сообщил, что латвийские и литовские предприятия из-за рекордных цен на электроэнергию могут остановить производство.

На прошлой неделе канцлер Германии Олаф Шольц пообещал в кратчайшие сроки ввести предельные цены на электроэнергию в стране.