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В ЕК заявили о временности новых мер в отношении российского газа

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

В Еврокомиссии (ЕК) назвали временными меры, разрабатываемые Евросоюзом в энергетическом секторе, передает РИА «Новости».

В материалах ЕК излагается обоснование и основные элементы пяти чрезвычайных мер для решения проблем на энергетическом рынке, в том числе возможность ограничения цен на российский трубопроводный газ.

«Эти меры <...> будут адекватными, пропорциональными и ограниченными по времени для решения серьезных проблем в области энергетики», — следует из документа.

Ранее министры финансов стран G7 согласовали план об ограничении цен на российскую нефть. Речь идет о «широкой международной коалиции» и запрете на оказание любых услуг по морской перевозке российской нефти, если ее стоимость выше потолка, согласованного коалицией.

После начала спецоперации РФ на Украине ряд стран ввели против России масштабные санкции, в частности ЕС принял семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть. Санкции вызвали рост инфляции в западных странах и цен на продовольствие и энергоносители.

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