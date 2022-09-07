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Reuters: авиастроительная компания Boeing прекратила закупку алюминия в России с марта

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Depositphotos

Одна из крупнейших авиастроительных компаний в мире американская Boeing заявила, что не покупает алюминий в России с марта. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на сообщение представителя компании.

По данным собеседника издания, производитель авиационной техники тогда же прекратил поставлять российской стороне запчасти и перестал осуществлять обслуживание и техподдержку самолетов российских авиакомпаний.

Кроме того, авиастроительный гигант с марта 2022 года перестал закупать у России титан.

Алюминий и титан — самые основные и надежные металлы для производства самолетов. Россия является крупнейшим производителем алюминия в мире после Китая, на нее приходится около 6% всего мирового производства.

На прошлой неделе стало известно, что один из крупнейших в мире потребителей алюминия, американская промышленная компания Novelis, отказалась импортировать этот металл из России. Организация со штаб-квартирой в Атланте, которая является частью индийской Hindalco Industries Ltd., с 2023 года не будет использовать российский алюминий для снабжения своих предприятий в Европе.

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