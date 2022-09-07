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Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен: предложим Совету ЕС ввести лимит цен на российский газ

Фон дер Ляйен: Еврокомиссия предложит Совету ЕС ввести предельную цену на российский газ

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Matthias Rietschel/AP

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предложит Совету ЕС по энергетике ввести лимит цен на газ из России. Об этом она рассказала на пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС.

«Наша цель — снизить стоимость газа. Мы предложим ввести потолок цен на российский газ», — отметила она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Европейский союз снизил импорт российского газа с 40% своего потребления в прошлом году году до 9% в настоящий момент.

Помимо этого глава ЕК указала, что газохранилища в ЕС уже заполнены на 82%, тогда как Евросоюз ставил задачу заполнить их до 80% к концу октября.

Ранее президент России Владимир Путин по ходу пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что Россия в случае введения ограничения на российские энергоресурсы никому не будет поставлять газ и нефть в ущерб себе. При этом российский лидер отметил, что РФ будет выполнять контрактные обязательства.

До этого глава Минпромторга Чехии Юзеф Сикела заявил, что председательствующая в Евросоюзе страна хочет снять вопрос об ограничении цен на газ из РФ с рассмотрения в Совете ЕС. По его мнению, ограничение цен на топливо из РФ не является решением энергетического кризиса.

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