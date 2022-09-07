Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен: предложим Совету ЕС ввести лимит цен на российский газ

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предложит Совету ЕС по энергетике ввести лимит цен на газ из России. Об этом она рассказала на пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС.

«Наша цель — снизить стоимость газа. Мы предложим ввести потолок цен на российский газ», — отметила она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Европейский союз снизил импорт российского газа с 40% своего потребления в прошлом году году до 9% в настоящий момент.

Помимо этого глава ЕК указала, что газохранилища в ЕС уже заполнены на 82%, тогда как Евросоюз ставил задачу заполнить их до 80% к концу октября.

Ранее президент России Владимир Путин по ходу пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что Россия в случае введения ограничения на российские энергоресурсы никому не будет поставлять газ и нефть в ущерб себе. При этом российский лидер отметил, что РФ будет выполнять контрактные обязательства.

До этого глава Минпромторга Чехии Юзеф Сикела заявил, что председательствующая в Евросоюзе страна хочет снять вопрос об ограничении цен на газ из РФ с рассмотрения в Совете ЕС. По его мнению, ограничение цен на топливо из РФ не является решением энергетического кризиса.