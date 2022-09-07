Путин заявил, что власти России будут сдерживать цены и подавлять инфляцию в стране

Президент России Владимир Путин заявил, что власти будут делать все, чтобы сдерживать цены и подавлять инфляцию в России. Об этом он сказал на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Путин подчеркнул, что в правительстве будут следить «за тенденциями и трендами в сфере цен».

«Будем все для этого делать, чтобы они (цены) были сдержанные, и инфляцию будем подавлять», — заявил он.

Ранее Владимир Путин предрек, что уровень инфляции в России может остановиться на 12% по итогам года. Он подчеркнул, что уже в 2023 году РФ может выйти плановые показатели инфляции — 4%. Также он высказал мнение, что рост цен во всем мире вызван проблемами с экспортом товаров из России.

Президент также заявлял, что экономический спад в стране до конца года может составить около 2%, несмотря на более негативные прогнозы, озвучиваемые ранее.