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Путин пригрозил ЕС оставить его без энергоресурсов: «Мерзни, волчий хвост»

Путин шуткой про мерзнущий волчий хвост пригрозил оставить ЕС без энергии

Президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что Россия не будет поставлять энергоносители странам, которые будут нарушать контракты на поставку нефти и газа. Об этом сообщает РБК.

«Поставлять ничего не будем вне рамок контрактов. И нам останется только одно — как в известной русской сказке приговаривать «Мерзни, мерзни, волчий хвост», — сказал он.

По словам Путина, если страны будут принимать политические решения, которые противоречат контрактам с Россией на поставку энергоносителей, то Москва не будет их поставлять в ущерб своим экономическим интересам.

Президент также указал на то, что такие государства не могут «навязать» России свои условия.

Ранее Путин назвал бредом и глупостью идею Запада ограничить цены на российский газ. По его мнению, ситуация с газом в Европе является результатом работы как европейских специалистов, так и Европейской комиссии.

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