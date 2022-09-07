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Путин: Россия не будет никому поставлять газ и нефть в случае лимита цен в ущерб себе

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что Россия в случае введения ограничения на российские энергоресурсы никому не будет поставлять газ и нефть в ущерб себе, передает ТАСС.

Есть контрактные обязательства, контракты на поставку. А что, будут приниматься какие-то решения политического характера, противоречащие контрактам? Да мы их просто выполнять не будем. И вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам, в данном случае — экономическим. Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь — ничего не будем поставлять», — отметил российский лидер.

При этом Путин подчеркнул, что РФ будет выполнять контрактные обязательства.

«Если кто-то нам попытается что-то навязать, то хочу отметить, что те, кто нам что-то навязывает, не в том положении находятся сегодня, чтобы диктовать нам свою волю.

Пусть одумаются. В экономике это везде так. Поставлять ничего не будем вне рамок контракта. Нам останется только одно — как в известной русской сказке приговаривать: «Мерзни, мерзни, волчий хвост», — сказал президент.

Ранее глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров на полях ВЭФ заявил, что Россия запросила у главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси разъяснения по докладу о ситуации на Запорожской АЭС.

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