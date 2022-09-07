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Экономист Зубец заявил об экономической безграмотности лидеров Европы из-за санкций

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Markus Schreiber/AP

Лидеры западных стран из-за своей экономической безграмотности не смогли предвидеть влияние антироссийских санкций на Европу. Об этом изданию «Украина.ру» заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец.

«Европейские лидеры экономически безграмотны. У них нет экономического образования, они не работали в бизнесе, не проконсультировались с бизнесом до введения санкций», — отметил Зубец.

По его словам, европейские лидеры поняли последствия своих решений лишь после того, как на Европу стали действовать их же, введенные против России санкции. Затем они осознали, что обратного хода у этих действий нет, что уже означало крах их политической карьеры.

Он добавил, что западные политики не понимают принцип работы экономики России, так как у них нет знаний и навыков. Поэтому российская экономика если и пострадала, то не так серьезно, как на то рассчитывали на Западе.

6 сентября обозреватель Forbes Сэл Гилберти написал, что экономики европейских стран столкнутся с серьезными трудностями после резкого падения экспорта российского газа по «Северному потоку». По его словам, прекращение поставок российского газа этой зимой опустошит европейскую экономику. Германия является примером зависимости от природного газа, и прямо сейчас все карты на руках у России.

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