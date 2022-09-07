Путин: Запад зайдет в тупик кризиса из-за заботы о «золотом миллиарде»

Запад может зайти в тупик экономического и социального кризиса на фоне заботы только об интересах «золотого миллиарда», считает президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает РИА «Новости».

«К такой ситуации привели безрассудные шаги США, Британии и Евросоюза, которые одержимы иллюзорными политическими идеями, а благополучие своих собственных граждан и уже тем более людей за пределами так называемого «золотого миллиарда», — отметил глава государства во время пленарного заседания Восточного экономического форума.

Как подчеркнул Путин, западные страны могут, в конечном счете, столкнуться с социальным и экономическим кризисами.

Сессия с участием российского главы государства сдвигалась по времени в связи с рабочими моментами.

ВЭФ продолжается с 5 по 8 сентября во Владивостоке.

Ранее Путин назвал санкционную лихорадку Запада угрозой всему миру.