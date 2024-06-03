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ВС РФ получат крупную партию обновленных бронежилетов «Оберег»

«Ростех»: ВС РФ получат партию бронежилетов «Оберег» с увеличенной площадью защиты

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Ростех

Вооруженные силы Российской Федерации получат крупную партию бронежилетов «Оберег» с увеличенной площадью защиты. Об этом сообщает пресс-служба «Ростеха».

«Тульский завод «Октава»... подписал контракт с министерством обороны РФ на поставку крупной партии бронежилетов «Оберег», — сказано в сообщении.

Отмечается, что экипировка будет создана в модернизированном варианте с увеличенной площадью защиты.

Новые бронежилеты соответствуют классу защиты БР-4 и останавливают бронебойную пулю с термоупрочненным сердечником из патронов к автоматическому оружию 7,62x39 мм и 5,45x39 мм. Основу защитных элементов составляют керамические бронеплиты.

В марте сообщалось, что «Ростех» создал модификацию бронежилета «Оберег» для саперов с увеличенной площадью защиты. В версии «Оберег-С» керамические бронеплиты заменены на баллистические пакеты специального класса защиты С2 и Бр1+, которые обеспечивают защиту от поражения элементами противопехотных мин ПМН-1, ПМН-2 и ПМН-4, а также пистолетных пуль и осколков.

Ранее военный эксперт оценил новый общевойсковой бронежилет от «Калашникова».

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