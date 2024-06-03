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«Додо Пицца» подала на Telegram в суд

«Додо Франчайзинг» подала в суд на Telegram из-за потери названия канала

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Shutterstock

Компания «Додо Франчайзинг» подала в суд на мессенджер Telegram из-за потери названия своего канала. Запись дела появилась в картотеке суда.

В документах указано, что компания подала иск в Арбитражный суд республики Коми. Представители потребовали признать действия мессенджера актами недобросовестной конкуренции. Отмечается, что «Додо Пицца» хочет вернуть название своего канала Dodo pizza в Telegram, которое купил другой пользователь и выставил на продажу.

Также в «Додо Пицце» попросили изменить условия для пользователей и закрепить запрет на покупку названий, похожих на товарные знаки правообладателей.

Заседание по данному делу назначили на 16 декабря.

До этого около 60 японских врачей подали коллективный иск против американской компании Google, обвинив ее в игнорировании клеветнических и оскорбительных отзывов, которые пользователи могут оставлять различным учреждениям на картографическом сервисе Google Maps.

Ранее Google пообещал удалить миллиарды записей о пользователях браузера Chrome.

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