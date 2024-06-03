В Приморье трехлетний ребенок выпил растворитель и впал в кому

Во Владивостоке трехлетний ребенок впал в кому, выпив растворитель для краски. Об этом сообщает пресс-служба КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи».

Звонок в экстренные службы поступил от родителей трехлетнего жителя Владивостока, ребенок случайно сделал несколько глотков растворителя и потерял сознание.

Прибывшая на место бригада медиков скорой помощи, обнаружила, что пострадавший впал в кому. Маленького пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, промыли желудок и доставили в медицинское учреждение. Врачи смогли спасти его жизнь, ребенок уже выписан на амбулаторное лечение.

До этого сообщалось, что в Петербурге полуторагодовалая девочка попала в реанимацию, попробовав ароматизатор для авто. Врачи диагностировали у ребенка отравление, а также химический ожог ротоглотки второй степени и реактивный эпилоглотит. Состояние девочки оценили как тяжелое — пострадавшую поместили в реанимацию. Выяснилось, что отец оставил девочку одну в машине и та выпила жидкость, содержащуюся в ароматизаторе для салона автомобиля.

Ранее в Подмосковье ребенок отравился водой из чайника в детском саду.