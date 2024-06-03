В МИД РФ назвали наиболее русофобские войска в НАТО и ЕС

Франция превращается в авангард наиболее русофобских сил в НАТО и Европейском союзе. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель главы министерства иностранных дел РФ Александр Грушко.

Дипломат отметил, что Россия помнит генерала Шарля де Голля и тот вклад, который он внес не только в разгром фашизма в годы Второй мировой войны, но и в становление Франции как суверенного субъекта международного права, способного говорить на международной арене собственным голосом.

По словам Грушко, сегодня деля обстоят совсем иначе, — во Франции проводится антиголлистский курс.

«И на сегодняшний день Франция превращается в авангард наиболее русофобских сил в НАТО и Евросоюзе. Мы исходим из этой реальности», — сказал замглавы МИД РФ.

Еще в феврале президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправки на Украину европейских солдат. Позднее он подтвердил, что позиция Парижа по украинскому конфликту изменилась. По его словам, теперь для помощи республике «красных линий больше нет, ограничений больше нет».

Президент Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву предупредил, что ввод военного контингента стран Евросоюза на Украину не изменит ситуацию на поле боя. В ответ на слова Макрона о «красных линиях» российский лидер заявил, что страны с такой позицией должны осознавать, что тогда и у Москвы в отношении них красных линий не будет.

Ранее во Франции заявили, что Макрон хочет войны с Россией.