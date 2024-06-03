В МИД оценили заявления о применении комплексов Patriot в небе над Россией

Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко заявил, что Запад движется по пути эскалации конфликта на Украине, в связи с чем Россия предпримет все необходимые меры для нейтрализации угроз. Так в беседе с ТАСС он прокомментировал заявление немецкого генерал-майора Кристиана Фройдинга, что Киев может применить комплексы Patriot для ударов по авиации Вооруженных сил РФ в небе над российской территорией.

«Знаем, что страны Запада идут по пути эскалации. Поэтому все меры, необходимые с нашей стороны, будут приняты, для того чтобы нейтрализовать угрозы, связанные с такой эскалацией», — сказал Грушко.

Он также назвал перекладыванием с больной головы на здоровую слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Москва якобы проводит гибридные атаки на границах государств НАТО.

31 мая пресс-секретарь кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что правительство разрешило Киеву бить по российской территории при помощи поставленного Берлином оружия. Как он сказал, власти страны приняли такое решение из-за текущей ситуации в Харьковской области.

Позже немецкий министр обороны Борис Писториус подтвердил снятие запрета на применение оружия страны для ударов по РФ. Он уточнил, что послабление относится только к определенной кампании украинских войск, а именно - к обороне города Харькова.

Ранее в США указали на право Украины сбивать самолеты ВС РФ в небе над Россией.