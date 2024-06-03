Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД оценили заявления о применении комплексов Patriot в небе над Россией

МИД: Россия примет необходимые меры для нейтрализации угроз со стороны Запада

close
100%
Пресс-служба МИД РФ

Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко заявил, что Запад движется по пути эскалации конфликта на Украине, в связи с чем Россия предпримет все необходимые меры для нейтрализации угроз. Так в беседе с ТАСС он прокомментировал заявление немецкого генерал-майора Кристиана Фройдинга, что Киев может применить комплексы Patriot для ударов по авиации Вооруженных сил РФ в небе над российской территорией.

«Знаем, что страны Запада идут по пути эскалации. Поэтому все меры, необходимые с нашей стороны, будут приняты, для того чтобы нейтрализовать угрозы, связанные с такой эскалацией», — сказал Грушко.

Он также назвал перекладыванием с больной головы на здоровую слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Москва якобы проводит гибридные атаки на границах государств НАТО.

31 мая пресс-секретарь кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что правительство разрешило Киеву бить по российской территории при помощи поставленного Берлином оружия. Как он сказал, власти страны приняли такое решение из-за текущей ситуации в Харьковской области.

Позже немецкий министр обороны Борис Писториус подтвердил снятие запрета на применение оружия страны для ударов по РФ. Он уточнил, что послабление относится только к определенной кампании украинских войск, а именно - к обороне города Харькова.

Ранее в США указали на право Украины сбивать самолеты ВС РФ в небе над Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами