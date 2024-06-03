Прохор Шаляпин похвастался наследством от двух пенсионерок: «Мне нравится дорого-богато»

Певец Прохор Шаляпин на шоу «Звезды сошлись» похвастался наследством от двух пенсионерок: своей родной бабушки и родственницы своего товарища.

По словам музыканта, в наследство от бабушки друга ему досталась 400-метровая квартира в Сочи. Шаляпин уточнил, что получил недвижимость, так как был любезен с женщиной и помогал ей. Вторая половина недвижимости досталась внуку пенсионерки, они вместе с Шаляпиным сдают квартиру в аренду.

По словам певца, он всегда мечтал о ремонте в стиле «дорого-богато», как у Анастасии Волочковой. Теперь же Шаляпин смог реализовать свою идею: он обустроил интерьер в своем жилище схожим образом.

До этого Шаляпин рассказывал, что никогда не будет работать ради женщины. Он назвал мужчин редким видом, который надо беречь и носить на руках. Певец поддержал Леонида Агутина, который шутил, что скорее разведется с женой Анжеликой Варум, чем пойдет с ней на шоппинг.

Ранее Катя Лель вспомнила, как брала аскезу.