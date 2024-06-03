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Джонни Депп сыграет Сатану в комедии Терри Гиллиама, а «Большой Лебовски» — Бога

Актеры Джонни Депп и Джефф Бриджес сыграют в комедии «Карнавал под конец света»

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AP

Актеры Джонни Депп и Джефф Бриджес сыграют Сатану и Бога соответственно в новой комедии Терри Гиллиама «Карнавал под конец света». Об этом режиссер рассказал журналу Premiere.

Сюжет комедии строится вокруг решения Бога уничтожить человечество. Сатана намеревается противостоять Богу, так как без людей ад будет пуст, и он останется без работы. Теперь герою Деппа предстоит найти новых Адама и Еву, и Сатана отправляется на поиски людей.

«В фильме Бог — это природа. Но природа, которая может говорить с тобой. Мне понадобится анимация, чтобы воплотить его в жизнь, потому что в сцене с Богом есть как минимум пятнадцать животных. И это будет сложно, потому что это должно быть реалистично», — уточнил Гиллиам.

Уже известно, что помимо Бриджеса и Деппа в комедии снимутся Адам Драйвер и Джейсон Момоа. Теперь режиссеру предстоит найти актрису на роль Евы. Съемки проекта запланированы на январь 2025 года.

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