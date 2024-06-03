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В Минобороны заявили, что добровольцев в украинской армии практически не осталось

Минобороны России: добровольцы ВСУ с начала спецоперации практически выбиты

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Andriy Andriyenko/AP

Добровольцы, которые входили в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) в начале спецоперации, в результате боевых действий практически выбиты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны России.

По словам военнослужащего добровольческого корпуса Южной группировки войск с позывным «ВВ», в «пехотном варианте ВСУ сейчас проседают».

«Добровольцы, которые зашли по началу специальной военной операции, постепенно выбиты — 300-е, 200-е, — устали, уходят. Эта резервная сила использовалась до нынешнего времени», — сказал он.

Боец отметил, что у новых украинских солдат на передовой имеется существенно меньший уровень подготовки, поскольку Киев сократил время их подготовки до минимума.

До этого экс-руководитель пресс-службы генерального штаба ВСУ полковник Владислав Селезнев заявлял, что украинские войска столкнулись с сильными затруднениями на восточном фланге в зоне проведения спецоперации.

Ранее в Венгрии оценили положение ВСУ не поле боя.

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