Добровольцы, которые входили в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) в начале спецоперации, в результате боевых действий практически выбиты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны России.

По словам военнослужащего добровольческого корпуса Южной группировки войск с позывным «ВВ», в «пехотном варианте ВСУ сейчас проседают».

«Добровольцы, которые зашли по началу специальной военной операции, постепенно выбиты — 300-е, 200-е, — устали, уходят. Эта резервная сила использовалась до нынешнего времени», — сказал он.

Боец отметил, что у новых украинских солдат на передовой имеется существенно меньший уровень подготовки, поскольку Киев сократил время их подготовки до минимума.

До этого экс-руководитель пресс-службы генерального штаба ВСУ полковник Владислав Селезнев заявлял, что украинские войска столкнулись с сильными затруднениями на восточном фланге в зоне проведения спецоперации.

Ранее в Венгрии оценили положение ВСУ не поле боя.