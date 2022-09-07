В МИД РФ рассказали о начатой работе над поручением Путина об отмене виз для туристов

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что российский МИД взял в оперативную проработку поручение президента России Владимира Путина об отмене визового режима для туристов из других стран. Об этом она рассказала в комментарии ТАСС на полях Восточного экономического форума.

«Все сигналы, которые дает глава государства, принимаются оперативно в проработку», — отметила она.

Накануне Владимир Путин предложил расширить практику безвизового въезда туристических групп на территорию России. Президент на заседании президиума Госсовета по туризму заявил, что стране не стоит «цепляться за взаимность» в вопросах визового режима с другими странами.

Ранее Еврокомиссия приняла решение о полной остановке соглашения, регламентирующего облегченный визовый режим Европейского союза с Россией. Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон сообщила, что оно может перестать действовать уже с 12 сентября. Юханссон уточнила, что Еврокомиссия ожидает, что Совет ЕС утвердит это решение в течение недели.