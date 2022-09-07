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Мантуров: параллельный импорт в России будет продлен на 2023 год

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров на Восточном экономическом форуме заявил, что механизм параллельного импорта будет продлен на следующий год. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что соответствующее решение уже подготовлено.

«Давайте исходить из того, что речь идет пока о продлении на 2023 год, а там уже как сложится», — сказал Мантуров.

В то же время, по его словам, власти заинтересованы в том, чтобы российские предприятия занимали нишу на внутреннем рынке.

В начале мая Минпромторг России опубликовал перечень из более 50 категорий товаров, которые доступны для параллельного импорта.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников также заявлял, что программа параллельного импорта в стране будет продлена на год.

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