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Решетников: программа параллельного импорта в России будет продлена на год

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что программа параллельного импорта в России будет продлена на год. Его слова во время выступления на совещании по развитию Северо-Западного федерального округа в Петрозаводске приводит РИА «Новости».

Решетников отметил, что также будут продлены 37 других мер, позволяющих поддерживать импорт.

«На сегодняшний момент еще на год продлено 37 мер антикризисных. Это меры, конечно, регуляторные, связанные с упрощением грузопотоков и товарооборота внутри страны и при прохождении границы, защита интересов арендодателей перед арендаторами из недружественных стран, упрощение продажи отдельных видов лекарств», — сказал министр.

По его словам, кроме параллельного импорта, дальше продолжат действовать и упрощенный порядок декларирования ввозимой продукции и ускорение таможенных процедур.

Ранее президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов сообщал, что организация хочет предложить Министерству промышленности и торговли РФ продлить параллельный импорт в стране на 2023 год.

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