Лихачев: геополитическая ситуация не помешала проектам «Росатома» в Азии

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев на Восточном экономическом форуме заявил, что геополитическая ситуация не помешала проектам компании в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом сообщает ТАСС.

«С рядом стран Юго-Восточной Азии идут переговоры», — сказал Лихачев на Восточном экономическом форуме.

Ранее отношения в АТР обострились между Китаем и Тайванем после визитов американских делегацией на остров. Кроме того, КНДР вновь вернулась к ядерным испытаниям и возник риск эскалации на полустрове. Также ряд государств отказывается от совместных бизнес-проектов с Россией из-за ситуации на Украине

В июне Лихачев заявил, что введенные против Российской Федерации санкционные меры не меняют планов по развитию Северного морского пути, а также по строительству объектов за рубежом.

В мае Лихачев во время встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Российская Федерация является независимой в атомной промышленности от иностранных поставок.