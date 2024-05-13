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ТЦ в российском городе эвакуировали из-за сообщения неизвестного о минировании

В Калининграде эвакуировали ТЦ из-за угрозы минирования

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Shutterstock

Посетителей торгового центра в Калининграде эвакуировали из-за сообщения неизвестного. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы областного правительства Дмитрия Лыскова.

Инцидент произошел в ТЦ «Мега». По словам собеседника, в управляющую компанию торгового центра пришло сообщение, где человек угрожал заминировать здание.

В ТЦ оперативно отреагировали на информацию и эвакуировали сотрудников и посетителей.

«В настоящее время соответствующими ведомствами ведется проверка по данному инциденту», – сообщается в публикации.

Во время осмотра помещений подозрительных предметов не обнаружили. Однако на данный момент проверка не завершена. Гостей начнут пускать только после окончания проверки.

До этого в Москва-Сити эвакуировали одну из башен из-за сработавшей пожарной тревоги. По данным СМИ, работников и посетителей попросили спуститься вниз в рамках учебной тревоги.

Ранее украинские военные стали имитировать минирование домов.

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