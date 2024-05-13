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Стало известно, как «Реал» будет выбирать вратаря на финал Лиги чемпионов

Анчелотти заявил, что определится с вратарем «Реала» на финал ЛЧ за неделю

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Reuters/Scott Heppell

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти в интервью изданию Marca заявил, что в данный момент в его распоряжении есть два высококлассных голкипера мирового уровня.

По его словам, выбрать между украинцем Андреем Луниным и бельгийцем Тибо Куртуа на финальную игру Лиги чемпионов УЕФА будет непросто.

«Как мы уже говорили, наша цель подойти к финалу так, чтобы вся команда была в лучшей форме. За неделю до финала мы примем необходимые решения. Я думаю именно так, как вы: Лунин провел превосходный сезон, а Куртуа — лучший в мире, когда на своем уровне», — заявил Анчелотти.

В финальном поединке мадридская команда сразится с дортмундской «Боруссией». Игра состоится 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. В прошлый раз «сливочные» одерживали победу в главном клубном турнире Старого Света в 2022 году, дортмундская команда побеждала в Лиге чемпионов лишь раз — в 1997 году.

Ранее стало известно, при каком условии «Зенит» уволит Сергея Семака.

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