Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинские власти усиливают мобилизацию мужчин в Херсоне

ТАСС: украинские власти стремятся мобилизовать больше мужчин в Херсоне

close
100%
РИА «Новости»

Украинские власти намерены мобилизовать в Херсоне как можно больше мужчин, для чего в город присланы военкомы из западных областей страны. Об этом со ссылкой на слова подпольщиков сообщает ТАСС.

Собеседник агентства выразил мнение, что в Киеве осознают перспективы скорой сдачи города, в связи с чем украинские власти хотят «успеть выжать максимум, позабирать [на фронт] всех мужчин». Кроме того, он отметил, что сотрудники Территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) не ночуют в Херсоне, опасаясь за свою жизнь, и в конце рабочего дня выезжают в сторону Николаева.

11 мая стало известно, что морская пехота Северного флота группировки войск «Днепр» отрабатывает действия по форсированию водных преград и высадке десанта на необорудованный берег в Херсонской области.

10 мая командир партизанского отряда «Херсонское сопротивление» сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) открывают огонь по мирным жителям Херсона, которые пытаются покинуть город и попасть на контролируемый Россией левый берег Днепра.

Ранее украинские военные признали бесполезность мобилизованных в ВСУ.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами