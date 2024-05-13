Украинские власти намерены мобилизовать в Херсоне как можно больше мужчин, для чего в город присланы военкомы из западных областей страны. Об этом со ссылкой на слова подпольщиков сообщает ТАСС.

Собеседник агентства выразил мнение, что в Киеве осознают перспективы скорой сдачи города, в связи с чем украинские власти хотят «успеть выжать максимум, позабирать [на фронт] всех мужчин». Кроме того, он отметил, что сотрудники Территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) не ночуют в Херсоне, опасаясь за свою жизнь, и в конце рабочего дня выезжают в сторону Николаева.

11 мая стало известно, что морская пехота Северного флота группировки войск «Днепр» отрабатывает действия по форсированию водных преград и высадке десанта на необорудованный берег в Херсонской области.

10 мая командир партизанского отряда «Херсонское сопротивление» сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) открывают огонь по мирным жителям Херсона, которые пытаются покинуть город и попасть на контролируемый Россией левый берег Днепра.

Ранее украинские военные признали бесполезность мобилизованных в ВСУ.