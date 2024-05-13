Тихановская заявила об уходе белорусской оппозиции в подполье

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила изданию El Mundo, что белорусская оппозиция находится в подполье и ждет следующего шанса выйти на массовые акции протеста.

«Люди сейчас находятся в подполье, готовясь к следующей возможности», — пояснила Тихановская.

По мнению бывшего кандидата в президенты республики, многие белорусы не забыли события четырехлетней давности и готовы снова выйти на митинги.

Тихановская подчеркнула, что действующим властям Белоруссии не удалось изменить мнение граждан.

До этого Gazeta Wyborcza писала, что польские спецслужбы прослушивали разговоры бывшего кандидата по пост президента Белоруссии Светланы Тихановской, когда она приезжала в Польшу, предполагается, что к делу о прослушке Тихановской может быть причастен депутат Иоахим Брудзиньский.

Ранее Лукашенко ответил на то, что его называют диктатором.