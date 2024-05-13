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В Госдуме прокомментировали опасения депутатов Рады относительно Белоусова

Депутат Картаполов: назначение Белоусова главой МО РФ приблизит победу России

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Maxim Shemetov/Reuters

Председатель Комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Картаполов в беседе с «Ридусом» прокомментировал слова депутата Верховной рады Украины Алексея Кучеренко о том, что назначение на должность министра обороны РФ Андрея Белоусова трагично для Киева.

«Трагичным для Украины является то, что она выбрала нацистский путь развития. Что она предала братство народов славянских, что она начала поклоняться Бандере. А назначение Андрея Белоусова просто ускорит этот ужасный для Украины конец и приблизит нашу победу», — подчеркнул Картаполов.

Словами о трагичных последствиях назначения Белоусова на должность главы Минобороны РФ для Украины Кучеренко прокомментировал пост экономиста Алексея Куща.

Кучеренко поблагодарил Куща за глубокий анализ деятельности Белоусова в качестве вице-премьера российского правительства и назвал его назначение на пост министра обороны России печальным событием для Украины.

До этого Кущ назвал предложение российского президента Владимира Путина о назначении Белоусова министром обороны очень плохими новостями для Киева.

Ранее аналитик оценил главные качества Белоусова.

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