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Европа снова обрела энергетическую зависимость от одной компании

Bloomberg: норвежская Equinor заняла место «Газпрома» в Евросоюзе

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Shutterstock/FOTODOM

Норвежская Equinor ASA стала главным поставщиком газа в ЕС после сокращения экспорта из России. Об этом пишет Bloomberg.

После сокращения поставок «Газпрома» Equinor фактически заняла его место как главный экспортер газа в Евросоюз. На норвежского гиганта сейчас приходится около 30% всего потребления ЕС против 35% у «Газпрома» в 2022 году. От ее деятельности теперь напрямую зависят колебания цен на голубое топливо в Европе, отметило издание.

«В какой-то момент в Европе нас воспринимали как должное. Теперь это уже не так», — рассказал глава Equinor по переработке и сбыту Ирене Руммельхофф.

Зависимость ЕС от норвежской компании вызывает опасения о повторении ситуации с чрезмерной зависимостью от одного поставщика, как это было с «Газпромом». Любые перебои на норвежских предприятиях немедленно сказываются на ценах в Европе.

Поставки Equinor частично компенсируют сокращение импорта из РФ. Но эксперты указывают, что в долгосрочной перспективе значение компании будет снижаться по мере запуска новых СПГ-проектов в США и Катаре в ближайшие годы.

«Важность Equinor и норвежского газа для Европы в конечном итоге уменьшится, поскольку Норвегия вряд ли сможет значительно нарастить собственную добычу», — считает аналитик Bank of America Кристофер Куплент.

До этого стало известно, что ЕС готовит удар по доходам России от экспорта СПГ.

Ранее на Западе допустили сокращение помощи ЕС.

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