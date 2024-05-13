В Минобороны Украины анонсировали скорое начало изъятия машин у населения

Спикер министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин сообщил, что в соответствии с новым законом о мобилизации с 18 мая у граждан смогут конфисковывать транспортные средства в пользу армии страны. Его заявление опубликовано на YouTube-канале ведомства.

Чиновник отметил, что у жителей Украины будут изымать машины, подходящие для нужд военнослужащих. В их числе — грузовые автомобили, внедорожники, специальная техника и водные транспортные средства.

При этом, по словам Лазуткина, с конфискацией машин столкнутся владельцы двух и более автомобилей. Тем не менее люди, для которых вождение является основным источником дохода, не будут включены в соответствующую программу. То же касается инвалидов первой, второй групп и родителей с детьми с ограниченными возможностями.

Как сказал спикер Минобороны Украины, постановление об изъятии транспортного средства гражданам будут выдавать местные администрации. Забирать машины, в свою очередь, поручат сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ) и военных комиссариатов.

В соответствии с законом, после демобилизации армия должна будет вернуть автомобили владельцам. На это будет отведено 30 дней.

16 апреля украинский президент Владимир Зеленский подписал новый закон о мобилизации. В частности, документ предполагает ужесточение требований к выдаче отсрочки от призыва на военную службу.

Ранее в Верховной раде Украины оценили возможность проведения демобилизации.