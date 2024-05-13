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В Раде заявили, что ВСУ не хватает техники для строительства укреплений

Депутат Рады Геращенко: очередь на экскаваторы в ВСУ не меньше, чем на оружие

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Oleksandr Klymenko/Reuters

Украинским военным не хватает техники для строительства фортификационных сооружений. Об этом заявила в понедельник депутат Верховной рады Ирина Геращенко в своем Telegram-канале.

«Несколько месяцев назад мы с коллегами совершили инспекционную поездку на украинско-российскую границу. И увидели правду, что в километре от врага у нас окопы по колено», — написала она.

По словам Геращенко, очередь на экскаваторы и просьбы от бригад на землеройную технику не меньше, чем на оружие.

До этого британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери в результате успешного наступления ВС РФ в Харьковской области. По его словам, в Киеве растет беспокойство из-за ситуации на линии соприкосновения, так как командованию армии Украины приходится перебрасывать личный состав с других участков фронта на территорию Харьковской области.

Ранее в Раде признали слабость ВСУ на Харьковском направлении.

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