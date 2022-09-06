В Белом доме заявили о сотрудничестве с Европой по поставкам газа

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что власти Соединенных Штатов сотрудничают с Европой по вопросу обеспечения достаточных поставок газа в связи с ситуацией вокруг «Северного потока». Об этом она сообщила в ходе регулярного брифинга, передает ТАСС.

«США и Европа сотрудничают, чтобы обеспечить доступность достаточных запасов газа», — сказала Жан-Пьер.

По ее словам, дефицит газа в Европе будет восполнен к зимнему отопительному сезону.

Ранее директор Китайского центра исследований энергетической экономики при Сямэньском университете Линь Боцян заявлял, что США оказались основным получателем выгоды от энергетического кризиса в Европе. По его словам, из-за сокращения поставок российского газа Евросоюзу пришлось нарастить импорт американского сжиженного природного газа. Североамериканские поставщики благодаря этому получили беспрецедентную прибыль.

Ранее Жан-Пьер заявляла, что Соединенные Штаты продолжат поиск путей наращивания экспорта сжиженного природного газа в Европу. По ее словам, Вашингтон уже добился прогресса по части поставок топлива на территорию Европы.