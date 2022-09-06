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Kauppalehti: правительство Финляндии накопило максимальные долги со времен Второй мировой войны

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Guenter Fischer/Global Look Press

Правительство Финляндии во главе с премьер-министром страны Сандрой Марин оставит после себя мрачное наследие в виде максимальных со времен Второй мировой войны долгов. Об этом сообщает финская газета Kauppalehti.

Финны уже давно не видели такое количество долгов, которое сумело накопить действующее правительство. Такая картина не вырисовывалась с начала послевоенных времен, утверждает издание.

По словам экономиста Санны Курронен, бюджетный план государства на 2023 год представляет собой «бессмысленную трату средств». «Марин уйдет, оставляя за собой тяжелое наследие», — резюмировала эксперт.

При этом сама Сандра Марин объясняет кризисное положение дел в экономике Финляндии сложными торговыми взаимоотношениями с соседями, включая Россию. Кроме того, на ситуации сказывается и продолжающая пандемия коронавируса.

6 сентября финская энергетическая компания Fortum сообщила, что получит финансовую помощь от государства в размере €2,35 млрд. Денежные средства выделят в связи с разгорающимся в стране энергетическим кризисом. При этом доля государства в уставном капитале фирмы достигнет 51,3%.

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