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Минфин: российской экономике удалось избежать жесткого сценария из-за плавающего курса рубля

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Pixabay

Плавающий курс рубля вкупе с политикой таргетированной инфляции, которую ведет Центробанк, помогли российской экономике избежать жесткого сценария в связи с международными санкциями. Слова директора департамента контроля за внешними ограничениями Министерства финансов Дмитрия Тимофеева приводит РБК.

«В России проводится политика так называемой финансовой стабильности. Это сбалансированный бюджет, за что отвечает Минфин, а также ЦБ проводит политику таргетированной инфляции и плавающего валютного курса. Это позволило избежать какого-то жесткого сценария, на который видимо рассчитывал Запад», — заявил Тимофеев.

По его словам, на относительно стабильную работу финансовой системы повлияла не слишком большая доля импорта в ВВП страны.

«Импорта у нас не так много. Если посмотреть на ВВП, то <...> это порядка 20%. Но если есть экспорт, будет импорт, иначе не бывает», — заключил Тимофеев.

6 сентября директор департамента контроля за внешними ограничениями Министерства финансов Дмитрий Тимофеев заявил, что перед Россией стоит задача изменить существующую мировую финансовую систему. Одной из целей в ближайшее время станет сокращение использования Россией долларов в международных расчетов. Это объясняется тем, что использование американской валюты стало за последнее время рискованным из-за международных санкций против Москвы.

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