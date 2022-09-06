Догузова предложила создать программы развития морских курортов и экотуризма

Глава Ростуризма Зарина Догузова на заседании президиума Госсовета по развитию туризма предложила президенту России Владимиру Путину рассмотреть возможность запуска электронной визы для въезда в Россию, а также заявила о необходимости создать отдельную программу по развитию и созданию новых морских курортов. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ в своем Telegram-канале.

«Необходимо создание новых морских курортов... Перспективный спрос сегодня - порядка 30 миллионов человек. Для формирования таких курортов необходимо создать отдельную программу, за которую, на наш взгляд, должен отвечать Ростуризм», — сказала Догузова, отмечая при этом, что «важно не забывать и про действующие морские курорты, где нагрузка уже критическая».

По ее словам, на существующих курортах, в первую очередь, необходимо обновить старые отели и решить вопросы с коммунальной инфраструктурой, прежде всего с водоотведением.

Также глава Ростуризма выступила за создание программ экологического туризма в районах Камчатки, Байкала, большого Алтая, регионов «Большой Волги», а также малых городов и деревень.

Путин, в свою очередь, в ходе заседания поручил восстановить на современном уровне курорт Каякент на Каспийском море. Он указал на уникальные свойства местных термальных источников.