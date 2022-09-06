Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Юлия Пересильд воссоединилась с Алексеем Учителем на премьере спектакля 18:17
Пушков призвал США и ЕС надавить на Киев после публикации отчета МАГАТЭ по ЗАЭС 18:16
Суд не отменил приговор трем свердловчанам за убийство и изнасилование трубой... 18:16
В Совбезе объяснили причину взрыва у посольства России в Кабуле 18:09
«Динамо» объявило о переходе норвежца Норманна из «Ростова» 18:09
Молдавские фермеры пригрозили властям протестами из-за экономического кризиса 18:08
На кинофестивале «Золотой Феникс» в Смоленске впервые покажут... 18:04
В США допустили атаку логистических каналов Китая в случае агрессии против... 18:01
Минфин: российской экономике удалось избежать жесткого сценария из-за плавающего курса... 17:59
Иранские ученые предложили новый способ приготовления попкорна 17:57

Догузова предложила создать программы развития морских курортов и экотуризма

close
100%
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Глава Ростуризма Зарина Догузова на заседании президиума Госсовета по развитию туризма предложила президенту России Владимиру Путину рассмотреть возможность запуска электронной визы для въезда в Россию, а также заявила о необходимости создать отдельную программу по развитию и созданию новых морских курортов. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ в своем Telegram-канале.

«Необходимо создание новых морских курортов... Перспективный спрос сегодня - порядка 30 миллионов человек. Для формирования таких курортов необходимо создать отдельную программу, за которую, на наш взгляд, должен отвечать Ростуризм», — сказала Догузова, отмечая при этом, что «важно не забывать и про действующие морские курорты, где нагрузка уже критическая».

По ее словам, на существующих курортах, в первую очередь, необходимо обновить старые отели и решить вопросы с коммунальной инфраструктурой, прежде всего с водоотведением.

Также глава Ростуризма выступила за создание программ экологического туризма в районах Камчатки, Байкала, большого Алтая, регионов «Большой Волги», а также малых городов и деревень.

Путин, в свою очередь, в ходе заседания поручил восстановить на современном уровне курорт Каякент на Каспийском море. Он указал на уникальные свойства местных термальных источников.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть