Сенатор Климов усомнился в том, что посредники могут урегулировать газовый кризис

Третьи страны не смогут противодействовать газовому кризису, возникшему в результате действий Европы против Российской Федерации. Об этом заявил заместитель главы комиссии генерального совета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству и поддержке россиян за рубежом, сенатор Андрей Климов, передает ТАСС.

«Представьте, у вас есть деньги, у вас закончился бензин в автомобиле. Вы подъезжаете к бензоколонке, не покупаете бензин и говорите, что вам нельзя ехать, потому что нет бензина. Деньги есть, бензин есть. Кто создал кризис? Нужен ли здесь посредник? Надо достать деньги, заплатить и пользоваться топливом», — сказал политик в ходе встречи с журналистами в посольстве РФ в Анкаре.

Климов напомнил, что в период пандемии коронавируса 1 тыс. кубометров газа стоила $100, сейчас — $2,5 тыс.

По его словам, газопровод «Северный поток — 2», который из-за действий европейских политиков не допустили к эксплуатации, заполнен газом, и им можно пользоваться уже сегодня. Сенатор задался вопросом, как решить газовую проблему, если сами европейцы не хотят принять этот газ. Климов подчеркнул, что со стороны России «никакого кризиса нет», и посредники в данном случае тоже не смогут помочь.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Европа грядущей зимой столкнется с серьезными проблемами из-за сокращения поставок газа из России.