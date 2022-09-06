Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Сторонники демократической партии США опасаются возвращения Трампа 16:46
В Еврокомиссии заявили, что многоразовые шенгенские визы россиян могут быть... 16:46
На Украине приняли закон о возможной отсрочке выборов президента НАН... 16:46
В США считают, что шведский Gripen мог бы сразиться с лучшими российскими... 16:42
Ученые назвали самую полезную лососевую рыбу 16:37
ЕК может не признать загранпаспорта РФ, выданные на освобожденных территориях Украины 16:37
Норвежская Equinor предрекла коллапс на энергетическом рынке Европы... 16:36
Подростка из Подмосковья обвинили в изнасиловании школьницы в подъезде 16:36
Стало известно имя нового гендиректора ФК «Химки» 16:35
В ЛНР назвали сроки полного отказа от гривны на территории республики 16:35

Сенатор Климов усомнился в том, что посредники могут урегулировать газовый кризис

close
100%
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Третьи страны не смогут противодействовать газовому кризису, возникшему в результате действий Европы против Российской Федерации. Об этом заявил заместитель главы комиссии генерального совета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству и поддержке россиян за рубежом, сенатор Андрей Климов, передает ТАСС.

«Представьте, у вас есть деньги, у вас закончился бензин в автомобиле. Вы подъезжаете к бензоколонке, не покупаете бензин и говорите, что вам нельзя ехать, потому что нет бензина. Деньги есть, бензин есть. Кто создал кризис? Нужен ли здесь посредник? Надо достать деньги, заплатить и пользоваться топливом», — сказал политик в ходе встречи с журналистами в посольстве РФ в Анкаре.

Климов напомнил, что в период пандемии коронавируса 1 тыс. кубометров газа стоила $100, сейчас — $2,5 тыс.

По его словам, газопровод «Северный поток — 2», который из-за действий европейских политиков не допустили к эксплуатации, заполнен газом, и им можно пользоваться уже сегодня. Сенатор задался вопросом, как решить газовую проблему, если сами европейцы не хотят принять этот газ. Климов подчеркнул, что со стороны России «никакого кризиса нет», и посредники в данном случае тоже не смогут помочь.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Европа грядущей зимой столкнется с серьезными проблемами из-за сокращения поставок газа из России.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть