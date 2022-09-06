Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Решетников назвал «рабочей страшилкой» публикацию Bloomberg о возможной рецессии... 10:40
Песков подтвердил, что на пленарном заседании ВЭФ с Путиным не будет темы... 10:38
Курс евро превысил 62 рубля 10:37
В МИД РФ заявили о пассивной позиции Лондона по осужденным британским... 10:34
Песков объяснил закрытый характер процесса по делу Сафронова 10:33
Адвокат рассказал, что ждет Галкина в России 10:32
Испанец Алькарас опередит россиянина Медведева в рейтинге АТР 10:30
Пенсионерка провалилась в колодец с ледяной водой, собирая сливы... 10:30
Песков: «Газпром» начнет активные поиски новых покупателей при отказе ЕС... 10:29
В Красноярске женщина выдумала рождение ребенка, чтобы получить маткапитал 10:28

Решетников: ВВП России к 2030 году превысит показатель 2021 года на 17%

close
100%
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Экономика России к 2030 году превысит уровень прошлого года на 17% в случае воплощения в жизнь целевого сценария «ускоренная адаптация». Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников во время выступления на итоговой стратегической сессии по основным направлениям экономической политики в условиях санкций, передает газета «Ведомости».

Изначально ожидалось, что в 2024–2025 годах рост валового внутреннего продукта (ВВП) составит 2,6%, далее по нарастающей ближе к 3%, рассказал газете близкий к правительству источник.

«Прогноз на 2023 г. он не назвал, сославшись на чувствительность продолжения дискуссии по поводу этой оценки», — пишет издание.

Совещание под предводительством премьер-министра России Михаила Мишустина состоялось 30 августа. Минэкономразвития совместно с профильными ведомствами по поручению главы правительства разработало сценарии развития российской экономики до 2030 года. Отмечалось, что предложенные идеи должны помочь справиться со спадом и выйти на устойчивый рост уже к 2024 году.

Ожидается, что положительную динамику главным образом обеспечит внутренний рост – как потребительский, так и инвестиционный, наиважнейшие направления были определены на профильных сессиях, говорилось в сообщении Минэкономразвития.

Ранее Решетников заявлял, что ситуация в экономике складывается лучше ожиданий, России удалось избежать дестабилизации финансовой системы в связи с международными санкциями.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть