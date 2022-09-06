Решетников: ВВП России к 2030 году превысит показатель 2021 года на 17%

Экономика России к 2030 году превысит уровень прошлого года на 17% в случае воплощения в жизнь целевого сценария «ускоренная адаптация». Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников во время выступления на итоговой стратегической сессии по основным направлениям экономической политики в условиях санкций, передает газета «Ведомости».

Изначально ожидалось, что в 2024–2025 годах рост валового внутреннего продукта (ВВП) составит 2,6%, далее по нарастающей ближе к 3%, рассказал газете близкий к правительству источник.

«Прогноз на 2023 г. он не назвал, сославшись на чувствительность продолжения дискуссии по поводу этой оценки», — пишет издание.

Совещание под предводительством премьер-министра России Михаила Мишустина состоялось 30 августа. Минэкономразвития совместно с профильными ведомствами по поручению главы правительства разработало сценарии развития российской экономики до 2030 года. Отмечалось, что предложенные идеи должны помочь справиться со спадом и выйти на устойчивый рост уже к 2024 году.

Ожидается, что положительную динамику главным образом обеспечит внутренний рост – как потребительский, так и инвестиционный, наиважнейшие направления были определены на профильных сессиях, говорилось в сообщении Минэкономразвития.

Ранее Решетников заявлял, что ситуация в экономике складывается лучше ожиданий, России удалось избежать дестабилизации финансовой системы в связи с международными санкциями.