Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Янковский предложил назвать аналог «Кинотавра» «Фестиваль — и... 09:09
Бритни Спирс резко ответила 15-летнему сыну, выступившего в защиту дедушки 09:09
Песков заявил о сокращении ВВП России немногим более чем на 2% к концу года 09:07
ФМБА создало российскую вакцину против оспы обезьян 08:59
Теннисистка Касаткина: уже не сыграю под российским флагом, моя же страна отобрала... 08:57
В Кремле рассказали об отношениях России и Британии после прихода Трасс 08:56
В Индии родители убили 11-летнюю дочь за общение с мальчиком 08:56
Житель Новой Москвы застрелил женщину, выгуливавшую собаку без намордника 08:55
Стремоусов: конституция Украины больше не распространяется на регион 08:55
Аналитик Чэн Хунган заявил об успешном сотрудничестве Китая и России на фоне санкций 08:55

«Росатом»: до 2035 года нужно построить около 80 судов ледового класса

close
100%

Развитие судоходства по Северному морскому пути (СМП) потребует решения вопросов организации морского движения в акватории и строительства 75-80 судов ледового класса до 2035 года, отметил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев. Речь идет не только об атомных и неатомных ледоколах, но и о контейнеровозах и других судах. Первое заседание совета участников судоходства по СМП состоялось в рамках Восточного экономического форума, проходящего во Владивостоке.

Ранее на совещании у президента РФ Владимира Путина «Росатом» и Объединенная судостроительная корпорация выступили с инициативой создания в России нового крупного судостроительного центра, пояснил Лихачев. Центр предполагается разместить на острове Котлин в Ленинградской области.

Модератор сессии, председатель совета директоров «Совкомфлота» Сергей Франк напомнил, что несколько дней назад был утвержден комплексный проект развития СМП до 2035 года. Общий объем инвестиций в этот проект составит 2 трлн рублей. Согласно плану, грузопоток по Северному морскому пути к 2035 году должен составить 220 млн тонн.

Присоединившийся по видеосвязи министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков назвал развитие СМП «священной обязанностью». Поэтому глава ведомства призвал коллег из правительства, причастных к вопросу, «работать круглосуточно на успех этой магистрали, от которой вообще зависит развитие экономики страны».

Заместитель председателя правления ПАО «Новатэк» Евгений Амбросов отметил, что компания является одним из активных участников развития СМП – так, в 2017 году был запущен проект «Ямал СПГ», а в ближайшее время начнет работу и «Арктик СПГ-2», что должно положительно сказаться на Северном морском пути.

Слово дали и ученым — исполнительный директор Центра морских исследований Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Николай Шабалин сообщил, что эксперты на данный момент не наблюдают выраженного негативного влияния коммерческого судоходства в акватории Северного морского пути на экосистему Арктики. Он также напомнил, что план развития СМП предусматривает создание отдельной системы государственного экологического мониторинга его акватории.

Все новости на тему:
VII Восточный экономический форум: на пути к многополярному миру
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть