«Росатом»: до 2035 года нужно построить около 80 судов ледового класса

Развитие судоходства по Северному морскому пути (СМП) потребует решения вопросов организации морского движения в акватории и строительства 75-80 судов ледового класса до 2035 года, отметил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев. Речь идет не только об атомных и неатомных ледоколах, но и о контейнеровозах и других судах. Первое заседание совета участников судоходства по СМП состоялось в рамках Восточного экономического форума, проходящего во Владивостоке.

Ранее на совещании у президента РФ Владимира Путина «Росатом» и Объединенная судостроительная корпорация выступили с инициативой создания в России нового крупного судостроительного центра, пояснил Лихачев. Центр предполагается разместить на острове Котлин в Ленинградской области.

Модератор сессии, председатель совета директоров «Совкомфлота» Сергей Франк напомнил, что несколько дней назад был утвержден комплексный проект развития СМП до 2035 года. Общий объем инвестиций в этот проект составит 2 трлн рублей. Согласно плану, грузопоток по Северному морскому пути к 2035 году должен составить 220 млн тонн.

Присоединившийся по видеосвязи министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков назвал развитие СМП «священной обязанностью». Поэтому глава ведомства призвал коллег из правительства, причастных к вопросу, «работать круглосуточно на успех этой магистрали, от которой вообще зависит развитие экономики страны».

Заместитель председателя правления ПАО «Новатэк» Евгений Амбросов отметил, что компания является одним из активных участников развития СМП – так, в 2017 году был запущен проект «Ямал СПГ», а в ближайшее время начнет работу и «Арктик СПГ-2», что должно положительно сказаться на Северном морском пути.

Слово дали и ученым — исполнительный директор Центра морских исследований Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Николай Шабалин сообщил, что эксперты на данный момент не наблюдают выраженного негативного влияния коммерческого судоходства в акватории Северного морского пути на экосистему Арктики. Он также напомнил, что план развития СМП предусматривает создание отдельной системы государственного экологического мониторинга его акватории.