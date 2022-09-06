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Минтранс: Россия на фоне санкций сохранила почти весь парк самолетов

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Leonid Faerberg/Transport-Photo Images/Global Look Press

Замминистра транспорта РФ Игорь Чалик заявил во время Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что Россия на фоне санкций сохранила почти весь парк воздушных судов, передает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время 1218 из 1288 самолетов зарегистрировано в российском реестре.

Ранее глава Минтранса РФ Виталий Савельев заявлял, что Россия сформировала пул из 193 самолетов для полетов за рубеж.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов, первой это сделала Великобритания. Виталий Савельев также сообщал, что 78 самолетов уже не вернутся в Россию из-за наложенных на них арестов, а Россия перевела в отечественный авиационный реестр почти 800 самолетов.

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Санкции против России
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