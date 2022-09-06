Минприроды предлагает ввести понижающий коэффициент к НДПИ для стратегических ресурсов

Министерство природных ресурсов и экологии России предлагает ввести понижающий коэффициент НДПИ для стратегических полезных ископаемых. Это норма коснется только начальных этапов запуска проектов. Об инициативе ТАСС рассказал глава министерства Александр Козлов.

«Для повышения инвестиционной привлекательности проектов по стратегическим видам предлагаем рассмотреть возможность введения понижающего коэффициента к ставке НДПИ на начальных этапах запуска проекта.

Например, на первые 10 лет», — рассказал подробности чиновник.

По его оценке, снижение НДПИ за счет введения понижающего коэффициента позволит снизить стартовый платеж для входа в проекты. Далее на проект будет ложиться меньшая налоговая нагрузка.

Минприроды предлагает ввести аналогичную меру и для трудноизвлекаемых запасов нефти.

Так, с 1 сентября 2021, рассчитывая НДПИ при добыче твердых полезных ископаемых, налоговую ставку нужно умножать на рентный коэффициент Крента. Этот коэффициент может принимать значения 7; 3,5; 1,0 или 0,2. Порядок применения коэффициента прописан в ст. 342.8 НК РФ.