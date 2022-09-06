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В «Газпроме» рассказали о готовности России к осенне-зимнему периоду

Замглавы «Газпрома» заявил, что Россия почти готова к осенне-зимнему периоду

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Заместитель главы «Газпрома» рассказал во время Восточного экономического форума (ВЭФ) о готовности России к осенне-зимнему периоду. Об этом сообщает ТАСС.

«Наша страна к осенне-зимнему периоду практически готова, поэтому страна может быть спокойна — будет и тепло, и свет», — сказал замглавы компании.

Ранее стало известно, что объем закачки газа в подземные хранилища России по данным на 24 августа достиг 91,4%. Как сообщал «Газпром», подготовка к осенне-зимнему сезону идет по плану.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер также отмечал, что к началу отопительного сезона суточный отбор газа из подземных хранилищ может достигнуть рекордных показателей. По его словам, к предстоящей зиме в российских ПХГ должен быть создан резерв активного газа в объеме 72,662 млрд куб. м. Производительность хранилищ, в свою очередь, должна выйти на новый максимум 852,4 млн куб. м в сутки, добавил Миллер.

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