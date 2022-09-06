Минпромторг рассчитывает, что IKEA не уйдет окончательно из России

Статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов выразил надежду, что IKEA окончательно не уйдет из России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он уточнил, что предварительные обсуждения перспектив IKEA на российским рынке уже состоялись.

«На следующей неделе в очередной раз мы переговорим с руководителями и поймем планы на будущее», — сказал Евтухов.

В середине июня IKEA сообщала, что окончательно уходит из России, полностью прекращает все свои продажи, а также работу десяти заводов в стране.

После этого компания анонсировала онлайн-продажу своих товаров, которая завершилась в середине августа.

Однако уже в конце месяца источник, близкий к компании сообщил, что IKEA хочет вернуться в Россию в течение двух лет и не планирует продавать бизнес в стране.