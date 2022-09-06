Глава Минэнерго Шульгинов: ценовых шоков для энергопотребителей ДФО не будет

Министр энергетики России Николай Шульгинов на полях Восточного экономического форума заверил, что после объединения энергосистем Востока и Сибири ценовых шоков не будет. Об этом сообщает ТАСС.

«Наша задача с ценами — мы не должны допустить никаких ценовых шоков для потребителей. Расчеты у нас есть, какие цены будут», — сказал Шульгинов.

Он добавил, что тарифы для населения сохранят, как и по всей остальной территории России.

В июле стало известно, что правительство России отменило действие льготного технологического присоединение к электросетям, действовавшее с 2009 года.

В конце декабря сообщалось, что региональные регуляторы смогут дифференцировать тарифы для населения в зависимости от объемов потребления электроэнергии.

Тарифы в регионах будут устанавливаться с дополнительной дифференциацией по объемам потребления электрической энергии и группам (подгруппам) населения и приравненных к нему категорий потребителей.

Нововведение предложено в тексте постановления, касающегося тарифов Дальнего Востока, но согласно тексту, изменения коснутся всех регионов.