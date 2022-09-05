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Глава Минэнерго Шульгинов заявил, что Россия по итогам 2022 года сократит добычу нефти на 2%

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Dmitry Lovetsky/AP

Россия сократит добычу нефти на 2% по итогам 2022 года, а объемы переработки сырья упадут на 8% до 262 млн тонн. Слова главы Министерства энергетики Николая Шульгинова приводит ТАСС.

«По нефти сейчас идет рост, но по итогам года добыча, скорее всего, будет чуть ниже прошлого года — примерно на 2%. По переработке нефти ждем снижения процентов на 8, исходя из сегодняшней тенденции. По году будет около 262 млн тонн», — заявил Шульгинов.

По сравнению с показателями 2021 года объемы переработки сырья в России к концу декабря сократятся более чем на 18 млн тонн. По итогам прошлого года энергетическим компаниям удалось нарастить добычу нефти и конденсата на 2,2% по сравнению с показателями 2020-го — до 524 млн тонн.

5 сентября издание Bloomberg сообщило, что поставки российской нефти в европейские страны выросли до 1 млн баррелей в сутки по итогам августа 2022 года. Этот показатель оказался выше в сравнении с июльскими объемами, однако сильно не дотянул до пиков в апреле и июне.

В тот же день альянс ОПЕК+ согласовал возврат к августовским параметрам сделки с сокращением добычи нефти в октябре на 100 тыс. баррелей в сутки. На решение повлияло негативное влияние волатильности и снижения ликвидности на текущий рынок нефти.

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