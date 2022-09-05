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Немецкая Uniper и австралийская Woodside договорились о поставках СПГ в Европу с 2023 года

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Александр Гальперин/РИА «Новости»

Немецкая компания Uniper подписала партнерское соглашение с австралийской нефтегазовой фирмой Woodside о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Европу с 2023 года. Объемы поставляемого в рамках сделки топлива составят более 0,8 млн тонн в год, сообщается на сайте энергетического концерна Германии.

«Woodside будет поставлять СПГ в Европу, включая Германию, до 2039 года начиная с января 2023 года. Объем СПГ, который будет поставляться в рамках сделки, составляет до двенадцати грузов в год или более чем 0,8 млн тонн топлива в год», — сообщается в заявлении Uniper.

При этом поставки австралийского природного газа в Евросоюз с сентября 2031 года будут зависеть от результатов завершения долгосрочного стратегического резервирования мощностей в Северо-Западной Европе со стороны Uniper. Об итогах резервирования станет известно к марту 2023 года, говорится в пресс-релизе энергоконцерна.

Генеральный директор Woodside Energy Group Мег О'Нил отметила, что поставки СПГ из Австралии позволят обезопасить страны Евросоюза после резкого сокращения экспорта российских энергоресурсов. По ее словам, австралийское топливо станет оптимальной альтернативой природному газу из Россию.

5 сентября главный исполнительный директор Uniper Клаус-Дитер Маубах заявил, что Германия рассмотрит вопрос о нормировании потребления топлива после решения России приостановить его транспортировку по газопроводу «Северный поток». Об этом решении монополист уведомил европейских покупателей 2 сентября. Причиной стало выявление неполадок в работе единственной турбины трубопровода.

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