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Стефанишина: Украина получит от ЕС €622 млн для поддержки населения и экономики

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Valentyn Ogirenko/Reuters

В пресс-службе вице-премьера Украины Ольги Стефанишиной рассказали, что Киев получит от Европейского союза помощь на сумму более €600 млн для поддержки экономики страны и населения. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сегодня, 5 сентября, в рамках заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, в котором принимает участие украинская делегация во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем, подписаны два соглашения о предоставлении поддержки Украины в условиях войны на общую сумму более €600 млн», — говорится в заявлении пресс-службы Стефанишиной.

В публикации отмечается, что первое соглашение предполагает бюджетную поддержку со стороны ЕС Киеву на сумму €500 млн. для уменьшения уязвимости и повышения продовольственной безопасности потребностей населения, которые не покрываются гуманитарной помощью и механизмом гражданской защиты.

Второе соглашение предусматривает поддержку Украины со стороны ЕС на сумму €122 млн для органов государственной власти, местного самоуправления и общественных организаций.

Ранее премьер-министр Украины заявил, что Киев рассчитывает перейти к переговорам о членстве страны в Евросоюзе в конце 2022 – начале 2023 года.

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