Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Windows признала Google Chrome вредоносным ПО 19:19
Машков пообещал привести Театр Табаков в Донбасс, когда там станет безопасно 19:19
Президент УЕФА назвал страны, где должен пройти чемпионат мира —... 19:13
ЕК опровергла заявление главы МИД Латвии о наличии у россиян 12 млн... 19:13
В Чите арестовали мужчину, который приставал к 10-летней девочке на улице 19:13
«Нужен кабачок?»: Водонаева оценила снимок Шаляпина в плавках 19:08
Авиакомпания S7 запустит ежедневные рейсы из России в Турцию 19:05
Гузеева вступилась за Глюкозу после критики эротических фотографий 18:58
Представлен «лазерный телевизор» 18:56
Путин утвердил Концепцию гуманитарной политики РФ за рубежом 18:56

В Италии заявили, что запасов газа в стране не хватит на всех потребителей

La Stampa: ассоциация Assoutenti заявила о нехватке запасов газа для всех потребителей

close
100%
Bernadett Szabo/Reuters

Национальная ассоциация пользователей общественных услуг Италии Assoutenti заявила, что запасов газа в стране не хватит на всех потребителей. Об этом пишет газета La Stampa.

По данным ассоциации Assoutenti, собственные газовые месторождения покрывают 20% годового спроса в Италии. При этом газохранилища в стране заполнены на 82,56%. В зимний сезон уровень потребления достигает 400 миллионов кубометров в день.

«При нынешних запасах и поставках газа компании-поставщики не в состоянии обеспечить газом всех своих клиентов и смогут покрыть зимние потребности в энергии только на период не более 45 дней, после чего наступит хаос с жестким нормированием, замерзанием домов и остановкой деятельности промышленных предприятий и бизнеса», — говорится в сообщении ассоциации.

Президент ассоциации Фурио Труцци заявил, что отопительный сезон необходимо перенести на 15 дней и также закончить на 15 дней раньше.

Ранее официальный представитель правительства Греции Яннис Иконому заявлял в ходе брифинга, что Россия пытается вызвать волнения в странах Европы.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть