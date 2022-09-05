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Власти Германии предупредили о трудных зимних месяцах и призвали граждан экономить больше газа

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Гражданам и компаниям необходимо использовать как можно меньше газа для отопления домохозяйств и работы предприятий для бесперебойного прохождения трудных зимних месяцев. Слова официального представителя правительства Германии Штеффена Хебештрайта приводит ТАСС.

«Перед нами стоит задача, мы все должны постараться сэкономить как можно больше газа. И в целом мы не должны забывать о предстоящих трудных месяцах», — заявил Хебештрайт.

По его словам, власти Германии сделали все возможное для качественной подготовки к осенне-зимнему отопительному сезону. Это произошло, несмотря на резкое сокращение поставок природного газа из России.

«Мы хорошо подготовились и делаем все возможное, чтобы хорошо пережить зиму, независимо от того, пойдет ли и сколько пойдет газа из России в Германию», — отметил он.

Хебештрайт добавил, что Германия уже сейчас достигла определенных успехов в заполнении подземных газовых хранилищ. Теперь перед властями страны стоит задача повысить этот уровень до более чем 85% к концу октября 2022 года. Реализации этой цели будут способствовать в том числе и поставки от альтернативных сырьевых экспортеров.

9 августа Глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер заявил, что стабилизировать цены на газ удастся только в том случае, если все страны Евросоюза будут экономить топливо. Он также поприветствовал принятый общеевропейский план по сокращению потребления газа на 15% в осенне-зимний отопительный период.

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