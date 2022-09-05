Боррель заявил, что санкции могут помешать развитию нефтегазовой отрасли РФ

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что санкциям не удалось помешать получению РФ денег от экспорта газа и нефти, однако рассчитывает, что они хотя бы воспрепятствуют развитию энергетических возможностей. Об этом сообщает ТАСС.

«Россия нуждается в развитии новых нефтяных и газовых месторождений… но это невозможно без мощного технологического вовлечения западных компаний и западных технологий», — подчеркнул Боррель.

По его словам, без ЕС Москва не сможет развивать дальше нефтяные и газовые возможности.

Также Боррель добавил, что влияние санкций Евросоюза на российскую экономику все еще возрастает.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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