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В Финляндии энергокомпаниям хотят выделить кредиты на сумму до €10 млрд на фоне кризиса

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Depositphotos

Власти Финляндии в рамках оказания помощи подготовили программу кредитов и гарантий на сумму до €10 млрд для энергетических компаний. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба правительства республики на своем сайте.

Уточняется, что государство планирует выдавать кредиты на срок около двух лет предприятиям, которые занимаются производством электроэнергии, для покрытия потребности в ликвидности. Соответствующие поправки в бюджет рассмотрят на заседании кабмина 5 сентября.

Ранее 4 сентября финская газета Helsingin Sanomat написала, что правительство Финляндии в ближайшие часы собирается объявить об экстренном финансировании энергокомпаний для стабилизации рынка электроэнергии.

До этого в тот же день сообщалось, что правительство Швеции намерено предоставить национальным энергокомпаниям 250 млрд шведских крон ($23,18 млрд) на гарантии ликвидности с целью поддержания финансовой стабильности на фоне высоких цен в этой сфере.

Российская государственная энергетическая компания «Газпром» остановила прокачку газа по «Северному потоку» 31 августа. Вновь газопровод должен был заработать 3 августа, но 2 сентября пресс-служба предприятия заявила, что из-за утечки масла работу трубопровода прекратят до окончания ремонтных работ.

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