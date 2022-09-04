Швеция выделит 250 млрд крон на гарантии ликвидности энергетических компаний

Правительство Швеции намерено предоставить национальным энергокомпаниям 250 млрд шведских крон ($23,18 млрд) на гарантии ликвидности с целью поддержания финансовой стабильности на фоне высоких цен в этой сфере. Об этом заявил министр финансов королевства Микаэль Дамберг, пишет ТАСС.

По его словам, на сегодняшний день высокие и волатильные цены на электроэнергию вызвали дефицит ликвидности у производителей электроэнергии, присутствующих на бирже NASDAQ.

«Ситуация еще больше обострилась после последнего заявления России о сокращении поставок газа в Европу. Чтобы обеспечить ликвидность этих энергетических компаний, сегодня правительство представляет предложение, которое означает, что государство может выдавать кредитные гарантии на сумму до 250 млрд», — отметил министр.

2 сентября стало известно, что «Газпром» остановил «Северный поток» на неопределенный срок из-за неисправности турбины.

Накануне представитель «Газпрома» заявил, что компания подает газ для Европы через Украину в размере 42,7 млн кубометров в сутки через станцию «Суджа».

3 сентября средняя расчетная цена газа в Европе в августе подскочила на 35%, до $2450 за тысячу кубометров, а также впервые достигла рекордных $3500 на фоне полной остановки «Северного потока».